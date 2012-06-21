Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що Європа, яка знову є епіцентром пандемії коронавірусу, переживатиме «важкі»шість місяців.

Ханс Клюге, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ, виступаючи на віртуальному брифінгу, заявив, що на минулому тижні на континенті було зареєстровано понад 29 тисяч нових випадків смерті від COVID-19.

«Європа знову стала епіцентром пандемії разом зі Сполученими Штатами», – сказав Клюге на пресконференції в Копенгагені, додавши, що в Старому Світі «кожні 17 секунд помирає одна людина».

За словами чиновника ВООЗ, якого цитує ВВС, на Європу в даний час припадає 28% світових випадків захворювання COVID-19 і 26% смертей. Він висловив особливу стурбованість ситуацією в Швейцарії і Франції, де відділення інтенсивної терапії завантажені на 95%.

Проте, зазначив Клюге, кількість нових випадків зараження скорочується, оскільки карантин стримує поширення інфекцій. Більшість європейських країн знову ввели жорсткі обмеження, щоб зупинити поширення хвороби, оскільки друга хвиля пандемії набрала обертів в жовтні.

На даний момент в Європі зареєстровано 15 738 179 підтверджених випадків коронавируса, і 354 154 летальних випадків, пов'язаних з COVID-19, і тільки в Північній і Південній Америці, за даними ВООЗ, є більш високі загальнорегіональному показники.

Між тим

На віртуальному саміті в четвер президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що до кінця року ЄС може затвердити дві вакцини від нового коронавірусу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»