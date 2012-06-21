У Костянтинівці на Донеччині активісти місцевої громадської організації взялися відновити кінотеатр, який не працював понад чверть віку. Його приміщення, збудоване в 1960-х роках, яке тривалий час стояло порожнім і занедбаним, депутати Костянтинівської міської ради вже передали у безоплатне користування на 49 років на баланс громадської організації «Відродження і розбудова Костянтинівки».
Представники ГО готові повністю реставрувати будівлю — об’єкт культурної спадщини, причому мають повністю зберегти основні елементи конструкції, колони й ліплення. Відновити роботу закладу культури планують через 2-3 роки. Для міста це має стати неабиякою подією, адже нині тут немає жодного кінотеатру із сучасним обладнанням. Місцеві жителі, аби подивитися нові популярні кінопокази, вирушають до Краматорська. Голова громадської організації «Відродження і розбудова Костянтинівки» Віолетта Суханова повідомила, що найближчим часом розпочнеться підготовка проектної документації. Свою допомогу вже запропонували представники німецького культурного центру Гете-інституту. «Зарубіжні партнери готові допомогти з проектом, а також рекомендуватимуть нас німецьким фундаціям, які зацікавлені у збереженні культурної спадщини. Також маємо намір оголосити про краудфантинг. Кожен охочий може взяти у цьому участь, тому, думаю, місцеві жителі підтримають нас», — переконана Віолетта Суханова.