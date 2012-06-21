Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»

Сьогодні, 15 липня, почав працювати спеціалізований сучасний автобус від КПВВ «Станиця Луганська» до зруйнованого мосту.

Розпочав працювати спеціалізований сучасний автобус від КПВВ «Станиця Луганська» до зруйнованого мосту. Фото з сайту Луганської ОДА

Автобус призначений для перевезення літніх людей та осіб з інвалідністю. Він відповідає усім вимогам комфортності та доступності, облаштований пандусом, має низьку підлогу.
Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, пасажирів перевозитимуть безкоштовно. Перевозки здійснюватимуться за рахунок обласного бюджету.

Раніш цей відрізок шляху старенькі та особи з інвалідністю вимушені були долати самотужки. Через те, що на відстань у понад 800 метрів не в усіх вистачало власних сил, винаймали «послугу рікші» – біля зруйнованого мосту чергували місцеві мешканці, котрі облаштували звичайні тачки для перевезення вантажів, аби на них можна було облаштувати людину. Відтепер подолання лінії розмежування набуло рис цивілізованості.