Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Сьогодні, 15 липня, почав працювати спеціалізований сучасний автобус від КПВВ «Станиця Луганська» до зруйнованого мосту.
Автобус призначений для перевезення літніх людей та осіб з інвалідністю. Він відповідає усім вимогам комфортності та доступності, облаштований пандусом, має низьку підлогу.
Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, пасажирів перевозитимуть безкоштовно. Перевозки здійснюватимуться за рахунок обласного бюджету.
Раніш цей відрізок шляху старенькі та особи з інвалідністю вимушені були долати самотужки. Через те, що на відстань у понад 800 метрів не в усіх вистачало власних сил, винаймали «послугу рікші» – біля зруйнованого мосту чергували місцеві мешканці, котрі облаштували звичайні тачки для перевезення вантажів, аби на них можна було облаштувати людину. Відтепер подолання лінії розмежування набуло рис цивілізованості.