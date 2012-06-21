Мільярдер Карлос Слім потрапив до лікарні. Вісімдесятирічний магнат проходить лікування в Національному інституті харчування державного центру охорони здоров'я в Мехіко, повідомив прессекретар Артуро Еліас.

«Карлос Слім знаходиться в лікарні для аналізу і моніторингу. Він виконує всі рекомендації лікарів», – цитує Reuters Артуро Еліаса. У понеділок син Сліма підтвердив, що у батька позитивний результат тесту на коронавірус.

Слім є найбагатшою людиною в Мексиці. Його сім'я контролює найбільший мексиканський телекомунікаційний провайдер America Movil: послуги мобільного та стаціонарного голосового зв'язку, бездротового зв'язку, інтернету і фіксованих даних. За даними журналу Forbes, статки Сліма оцінюється в 66,6 мільярда доларів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»