Україна має до липня 2021 року завершити перегляд програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це радник Президента з економічних питань Олег Устенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна, передає Укрінформ.

"У базовому сценарії ми рухаємося по шляху, що угода між Україною і МВФ існує. І в цьому випадку гроші повинні бути в країні до вересня. Крайній бажаний термін, коли питання по Україні повинне бути винесено на раду директорів Фонду, – липень, так як в серпні в МВФ місяць відпусток", – зазначив Устенко.

Він пояснив, чому програма з МВФ важлива в нинішньому році.

"У нас є два пікових місяця з виплат держборгу – березень і вересень. У цьому році потрібно повернути 600 млрд гривень боргу, з них 150 млрд гривень – відсотки. Березень ми пройшли, до вересня готуємося, там буде більше виплата", - зауважив радник Президента.

За його словами, "з програмою МВФ пережити цей рік, вийти оновленими і стати на шлях сталого економічного зростання набагато легше".