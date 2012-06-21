У Миколаївській військовій частині відбулося урочисте шикування з нагоди повернення особового складу, що виконував бойові завдання в зоні проведення Антитерористичної операції (Операції Об’єднаних Сил). На стройовий плац, де були вишикувані підрозділи, в урочистій обстановці під звуки Зустрічного маршу оркестру був внесений Бойовий прапор частини. Командування військової частини підбило підсумки періоду служби і окреслило найближчі завдання, – провести обслуговування озброєння і військової техніки та спланувати відпустки особовому складу; дати можливість відпочити разом з рідними і близькими. Командир бригади полковник Валерій Курач подякував військовослужбовцям за відданість і професіоналізм під час виконання бойових завдань. Дії особового складу військової частини отримали високу оцінку вищого командування, військова частина визнана в числі кращих серед частин Десантно-штурмових частин Збройних Сил України. Підрозділи бригади виконували поставлені бойові завдання на небезпечних напрямках і гідно утримували визначені рубежі. Миколаївські десантники довели, що спроможні виконувати найвідповідальніші ризиковані завдання, чітко, правильно і з мінімальними втратами. За результатами виконання завдань в зоні проведення Операції Об’єднаних сил військовослужбовцям були вручені Відзнаки «За участь в Антитерористичній операції». Окрім того, ряд військовослужбовців бригади представлені до державних нагород та відзнак Президента України, Міністра Оборони та Генерального штабу.