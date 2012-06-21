Виконання Мінських домовленостей має здійснюватися всіма сторонами за чітким графіком та у конкретні строки, заявив Президент України Володимир Зеленський на брифінгу під час робочої поїздки на Донеччину.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не варто Україні ініціювати перегляд Мінських домовленостей задля встановлення миру на Донбасі, Глава держави сказав: «До «Мінська» моє ставлення дуже просте: його треба розібрати на деталі, прописати всі кроки, прив’язати їх до дат і виконувати. Ми за такий формат. Саме це ми й зробили», передає пресслужба Офісу Президента.

За його словами, політичні радники лідерів «Нормандської четвірки» працювали над підготовкою відповідного документа з конкретними датами й часовими рамками виконання Мінських домовленостей.

«Зараз остання версія цього документа відправлена всім сторонам. Ми очікуємо, що сторони найближчим часом акцептують цей документ, і тоді буде можливість наблизити зустріч «Нормандської четвірки», – додав Президент.

Володимир Зеленський також констатував, що Україна дотримується всіх домовленостей, які були досягнуті вже за його участі під час зустрічі лідерів країн Нормандського формату у грудні 2019 року в Парижі.

«Були повернуті люди, були розведення, розмінування деякої кількості ділянок. Але й не було багато чого зроблено», – зазначив він.

Глава держави також нагадав, що згідно з домовленостями, 27 липня був оголошений режим тиші.

«Я вважаю, що це одна з найголовніших домовленостей, яка відбулася не на словах, тому що про режим припинення вогню говорять уже сім років. А 27 липня він дійсно був введений у дію», – сказав він.

Водночас, незважаючи на домовленості про режим тиші, ворог час від часу здійснює обстріли українських позицій. Тому, щоб підтримати наших військових, Президент та командування Збройних сил постійно відвідують передову.

«Постійні наші приїзди, як кажуть в армії, «на нуль» дають можливість розуміти, що армія в нормальному стані – стані сильному, зокрема психологічно. Це також дуже важливо. А також, що ворог бачить, що ми думаємо про нашу армію і нам не все одно», – зауважив Володимир Зеленський.

Він розповів, що сьогодні разом з послами низки іноземних держав відвідав українські позиції поблизу Авдіївки, Промзони, у Шумах, а також побував на позиції, що розташована за 80 метрів від ворога. Там Президент поспілкувався з військовими та на власні очі побачив, що відбувається на фронті.

Глава держави зауважив, що акцентує увагу на цих трьох позиціях тому, що, згідно з даними командувача ООС Володимира Кравченка, саме тут були ускладнення й фіксувалася велика кількість порушень режиму тиші з боку ворога.

«Ми розуміємо, що відбувається. Ми в принципі розуміємо, що режим припинення вогню потрібен тільки нам. Ми в принципі розуміємо, що сепаратисти хочуть його зірвати. Ми це розуміємо. Але стійкість наших військових говорить про те, що ми не дамо це зробити», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що українські воїни мають відповідати ворогу у разі порушення ним перемир’я та обстрілів наших позицій.

«Наші хлопці прекрасно знають: якщо йде снайперське знищення наших військових – вони повинні знайти адекватну відповідь тим снайперам, які знищили життя наших військових. Саме так вони й роблять», – зазначив він.

«Вони не отримують від мене наказ на відповідь жодного разу. У них наказ діяти в таких випадках саме так, як вони діють. І вони відповідають саме так, як і потрібно в цій ситуації відповісти», – додав Володимир Зеленський.

Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен зауважила: «Мінські домовленості, як сказав Володимир Зеленський, – це єдиний шлях мирного врегулювання цієї війни. Чи це може бути скоро? Ми не знаємо. Але ми дуже активно над цим працюємо і в Берліні, і в Парижі. Сподіваюсь, що ми побачимо кінець цієї війни».