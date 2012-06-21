Кожні 2000 років комета C/2020 S3 (Erasmus) відвідує внутрішню частину Сонячної системи. Небесне тіло відкрив 17 вересня 2020 року південноафриканський астрономом Ніколас Ерасмус. 12 грудня вона зблизиться з Сонцем, перебуваючи всередині орбіти Меркурія.

Джеральд Ремане зробив цей знімок 20 листопада за допомогою 12-дюймового телескопа з ферми Тіволі в Намібії.

За його словами, хвіст комети справляє враження – навіть не вийшло його зняти одним кадром. У результаті було складено композитне зображення, проте хвіст залишився і за краєм фотографії. Зараз комета стає яскравішою при наближенні до Сонця, її зоряна величина становить +7, що робить її хорошою мішенню для аматорських телескопів.

Фахівці вважають, що на той час, коли вона перетне орбіту Меркурія у наступному місяці, її яскравість збільшиться до +5. Тільки яскраве світло близького Сонця не дозволяє побачити комету неозброєним оком. Якщо ви зможете знайти Венеру, то помітите і комету – варто дивитися у південно-східному напрямку перед світанком. Комета знаходиться в сузір'ї Гідри, трохи правіше Венери в сусідньому сузір'ї Діви. Яскрава зірка Спіка також знаходиться неподалік.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»