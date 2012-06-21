Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Завершено досудове розслідування у справі учасника проросійських незаконних збройних формувань, якого затримали співробітники ГУ СБУ Донецької і Луганської областей. Донецька обласна прокуратура вже спрямувала до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного, який зі зброєю в руках сприяв окупації частини території Донбасу «руським міром».

«Досудовим розслідуванням встановлено, що з жовтня 2014 року по червень 2015 рок чоловік служив у «батальйоні Шум Казацького Союзу «Область Війська Донського» та 1-ї Слов’янської бригади 1-го армійського корпусу так званого «міністерства оборони» окупаційної адміністрації у Донецькій області», — повідомили в обласній прокуратурі.

Правоохоронці отримали докази того, що затриманий бойовик брав участь у боях поблизу Донецького аеропорту, біля Вуглегірська, Дебальцевого, а також на території інших населених пунктів Донеччини. Санкція статті (ч.1. ст. 258-3 КК України), фігурантом якої є чоловік, передає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років.