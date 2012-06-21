Будівництво швидкісної лінії залізничного сполучення з міжнародним аеропортом Бориспіль буде завершено вчасно, у раніше погоджений термін. Про це повідомив в.о.голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов під час зустрічі з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.
«Важкий строк, але до 1 грудня об’єкт буде здано. Будівництво розпочали. Тепер остаточно погоджуємо вигляд станції», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів слова Євгена Кравцова.
А Володимир Гройсман наголосив: «Важливо до 1 грудня завершити проект і надати пасажирам альтернативний транспорт, щоб вони могли добиратися до аеропорту або з аеропорту в місто та в інші міста України».
Згідно з проектом будівництва, лінію буде прокладено від вокзалу Київ-Пасажирський через станцію Видубичі до термінала D аеропорту Бориспіль. Розрахунковий час у дорозі — 35 хвилин.
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