У Нікольському районі Донеччини відбувся вже традиційний історико-культурний фестиваль «Дике поле. Шлях до Європи». Місцем проведення цікавого багатолюдного дійства, як і раніше, стала дуже знакова для краю територія охоронної зони Українського степового природного заповідника «Кам’яні могили». Адже саме це урочище дуже цінне в історико-археологічній спадщині, у всі минулі часи воно було культовим для представників стародавніх культур і цивілізацій, які тут мешкали.
Однією з цікавинок фестивалю став своєрідний екскурс: усім присутнім запропонували пізнавальну реконструкцію історії України різних історичних періодів: від скіфської, княжої та козацької діб аж до доби відродження незалежності України та гібридної війни. Гості свята стали свідками показових виступів клубів реконструкторів, національних традиційних козацьких змагань, презентацій старовинних страв, вернісажу та майстер-класів з декоративно-вжиткового мистецтва. Усі охочі отримали змогу подивитися захопливе кінне шоу та фестиваль повітряних зміїв, побувати на концерті найкращих музичних колективів та виконавців Донеччини і запрошених артистів, вечірньому показі просто неба сучасних українських фільмів.
За словами заступника голови Донецької обласної державної адміністрації Ігоря Стокоза, історико-культурне дійство — один із заходів, спрямованих на вивчення і збереження справжньої історії й культурних традицій, а також зміцнення багатонаціональної єдності Донбасу.
«На фестивалі присутні представники майже всіх національностей, які живуть на території Донецької області. Сподіваюся, цей традиційний захід триватиме й і у майбутньому, демонструючи, що на прифронтовій Донеччині, попри цей статус, дбають про подальший розвиток, не забуваючи свої історію та традиції», — каже він.