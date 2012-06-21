У Сумах відбулися урочистості з нагоди 10-ї річниці створення 27-ї Сумської реактивної артилерійської бригади, яка з весни 2014-го року бере участь у зоні бойових дій на Донбасі.
До міста над Пслом прибули представники військового командування, ветерани ЗСУ, представники органів місцевого самоврядування Луганської, Сумської, Полтавської, Харківської, Донецької областей, волонтери, духовенство.
Учасники заходів вшанували пам'ять загиблих бійців, поклавши квіти до їхніх могил на Алеї героїв. За минулі 4 роки віддали свої життя 21 артилерист.
На початку травня поблизу міста Новоайдар Луганської області було відкрито пам’ятний знак та капличку на місці загибелі у травні 2015 року 17 бійців 27-ї бригади.
Як наголосив командир військового підрозділу полковник Валерій Ісмаїлов (він очолює бригаду від дня її створення), за цей час сформовано потужний підрозділ, який успішно продовжує артилерійські традиції міста Суми. Свій бойовий вишкіл особовий склад стверджує у зоні АТО, подаючи приклад професіоналізму і патріотизму.
Урочистості мали газетну родзинку. До ювілею журналісти місцевих реформованих видань та учні Сумської гімназії для обдарованих і талановитих дітей випустили перший друкований номер бригадної газети «Вісник артилериста», в якому зібрана та узагальнена розмаїта інформація про становлення, розвиток і сьогодення військового підрозділу.