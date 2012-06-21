Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Україна, скорше за все, не отримає черговий транш МВФ до кінця року, так як не зможе закінчити всі процедури, які були сплановані раніше. Про це сказала в коментарі Українському радіо перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова.

Нагадаємо, що раніше про це повідомляв радник Офісу Президента України Тимофій Мілованов.

За словами Рожкової, програма співробітництва з МВФ розписана за певними етапами. У ці проміжки часу МВФ оцінює, як виконала Україна поставлені перед нею завдання. Вона наголосила, що нині планується перегляд програми співробітництва. Документи подаються на розгляд ради директорів Фонду. Лише після цього Україні виділяються гроші.

Зараз українська влада уточнює з МВФ показники проєкту державного бюджету України.

Нагадаємо, що 24 листопада 2020 року керівництво МВФ різко розкритикувало дії української влади. Зазначалося, зокрема, що останніми роками в Україні було значно поліпшено адміністрування податку на прибуток підприємств.

Тепер же українська влада наполегливо хоче ліквідувати цей вид податку та замінити його на податок на виведений капітал. У МВФ неодноразово виступали проти такої зміни.