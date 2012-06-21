До кінця нинішнього тижня повз Землю пролетять кілька астероїдів розміром до 100 метрів. Про це у вівторок, 26 січня, повідомили в Центрі вивчення навколоземних об'єктів NASA.

Спочатку до планети на відстань 2,2 млн кілометрів наблизиться астероїд 2021 BZ. Його діаметр становить від 29 до 65 метрів. На мінімальну дистанцію небесне тіло підійде 28 січня в 6:12 за київським часом.

Більший 2021 AG7, розміри якого варіюються від 47 до 110 метрів, промчить повз Землю на наступний день – 29 січня. Очікуваний час прольоту – 10:50 за київським часом. Від астероїда планету відокремлюватиме відстань, що в 11 разів перевищує шлях до Місяця.

Трохи пізніше цього ж дня о 21:37 повз Землю пролетить астероїд 2021 AF7. Його діаметр становить від 24 до 53 метрів.

Раніше астрономи визначили, коли найбільший астероїд 2021 року, який отримав назву 2001 FO32, благополучно завершить обліт Землі. Космічне тіло вчені спостерігатимуть у режимі реального часу. Фахівці називають це найбільш вражаючою подією в астрономії за весь рік.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»