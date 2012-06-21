Астрономи назвали чотири відомих астероїди, які потенційно можуть зіткнутися із Землею, повідомляє RT.
Астероїд тисяча дев'ятсот сімдесят дев'ять XB діаметром 900 метрів нині пролітає через Сонячну систему зі швидкістю близько 70 000 км/год і кожну секунду наближається до Землі майже на 30 км. Європейське космічне агентство поставило його на друге місце в «Списку ризиків» серед навколоземних астероїдів.
Астероїд Апофіс розміром з чотири футбольні поля, знаходиться на відстані більше 200 мільйонів км, але в 2029 році наблизиться до Землі на 30 000 км.
Астероїд 2010 RF12, за прогнозами, в разі зіткнення із Землею завдасть менших збитків, ніж метеорит, що впав в Челябінську в 2013 році.
Останній з них – 2000 SG344 – в даний час знаходиться досить далеко, але кожну секунду наближається до Землі на 1,3 км. Він рухається навколо Сонця майже як і Земля, що дозволяє регулярно спостерігати астероїд і оцінювати ризик, який він представляє.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»