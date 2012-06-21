Діабетики Рівного вже восени можуть залишитися без життєво важливих ін’єкцій інсуліну. Адже потреба в його фінансуванні за рахунок державної субвенції 15,6 мільйона – держава ж виділила лише 6,7. Тож медики б’ють тривогу: «Зважаючи на те, що в нас був залишок минулорічних коштів, на літо інсуліну вистачить, а восени, якщо ситуація не зміниться, почнуться проблеми», – каже начальник міського управління охорони здоров Віктор Іськів. У Рівному зареєстровано 10,5 тисячі хворих на цукровий діабет, з них понад 2 тисячі – на інсулінотерапії, в тому числі – 59 дітей. Якщо субвенція надійде сповна, на лікування одного дорослого припаде 7500 гривень, неповнолітнього – 13600. Тож місто попросить втрутитися обласних депутатів. Ті, не виключено, звертатимуться в Кабмін.
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