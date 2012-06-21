Багато користувачів смартфонів Android отримали вранці 23 березня або вночі дивні сповіщення, що повідомляють про припинення роботи додатків.

Схема, як видалити оновлення в додатку WebView. Фото з сайту https://www.ixbt.com.

Додатки не відкриваються, видають помилки тощо. Причому серед них такі важливі, як Gmail, численні банківські додатки, Google Pay та багато інших.

Численні скарги на дивну поведінку додатків з’явилися у соціальній мережі Twitter і на новинному соціальному ресурсі Reddit, а також підтверджуються DownDetector.

Цікаво, що особливо багато скарг на збої спостерігається серед користувачів смартфонів Samsung, зокрема флагманських серій Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note20, а також популярних Galaxy A50 і A70.

На офіційній сторінці Google про доступність сервісів Google Workspace повідомляється, що компанія про проблему знає і вирішує її. Google уже підтвердила, що проблема пов'язана з системним додатком WebView, що відповідає за відкриття вебсторінок у додатках, які й призводить деякі додатки на Android до краху.

У мережі в якості тимчасового рішення ентузіасти пропонують видалити оновлення WebView, фактично взявши за основу заводські налаштування. Це можна зробити як через Google Play Store, так і зі списку встановлених додатків у налаштуваннях смартфона. Видаляти сам додаток не варто, тільки оновлення. Це рішення працює не в 100% випадків, але у багатьох користувачів.

А ТИМ ЧАСОМ

З’ясувалося, що виною тому, що відбувається стали проблеми в роботі системного застосування, яке називається Android System WebView.

Оновлення, випущене для нього напередодні, виявилося неробочим, через що компанії Google, що володіє операційною системою Android, довелося терміново відкликати його і випускати заміну.

WebView – це системний компонент Android, який дозволяє розробнику додатків створити віконце для перегляду веб-сторінок. WebView відповідає за те, щоб при відкритті посилання з додатка, веб-сторінка могла завантажитися в цьому ж додатку, а перехід у браузер для перегляду сайту був не обов'язковий.

Багато додатків використовують WebView, так як він є базовим компонентом системи Android. В одному з останніх випущених Google оновлень системних компонентів виявився баг. Після того, як відбулося оновлення з багом, у всьому світі почали фіксувати збої в роботі додатків з компонентом WebView.

Якщо у вас відключено автооновлення додатків, то мобільні сервіси на вашому пристрої все ще можуть відчувати проблеми при роботі. Щоб виправити ситуацію, потрібно встановити випущені Google оновлення для Android System WebView і браузера Google Chrome. Для цього необхідно зайти в Play Market і знайти там обидва додатки, після чого відновити їх до версії 89.0.4389.105.

Відомо, що у деяких власників Android не виходить встановити потрібне оновлення. Спеціально для них Google випустила альтернативний гайд з усунення проблеми – для цього потрібно зайти в налаштування системи, далі у вкладку з додатками і повідомленнями. У списку сервісів потрібно знайти магазин Google Play, а потім у вкладці «Сховище і кеш» очистити кеш, після чого установка оновлень стане можливою.