Багато користувачів смартфонів Android отримали вранці 23 березня або вночі дивні сповіщення, що повідомляють про припинення роботи додатків.

Додатки не відкриваються, видають помилки тощо. Причому серед них такі важливі, як Gmail, численні банківські додатки, Google Pay та багато інших.

Численні скарги на дивну поведінку додатків з’явилися у соціальній мережі Twitter і на новинному соціальному ресурсі Reddit, а також підтверджуються DownDetector.

Цікаво, що особливо багато скарг на збої спостерігається серед користувачів смартфонів Samsung, зокрема флагманських серій Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note20, а також популярних Galaxy A50 і A70.

На офіційній сторінці Google про доступність сервісів Google Workspace повідомляється, що компанія про проблему знає і вирішує її. Google уже підтвердила, що проблема пов'язана з системним додатком WebView, що відповідає за відкриття вебсторінок у додатках, які й призводить деякі додатки на Android до краху.

У мережі в якості тимчасового рішення ентузіасти пропонують видалити оновлення WebView, фактично взявши за основу заводські налаштування. Це можна зробити як через Google Play Store, так і зі списку встановлених додатків у налаштуваннях смартфона. Видаляти сам додаток не варто, тільки оновлення. Це рішення працює не в 100% випадків, але у багатьох користувачів.

А ТИМ ЧАСОМ

З’ясувалося, що виною тому, що відбувається стали проблеми в роботі системного застосування, яке називається Android System WebView.

Оновлення, випущене для нього напередодні, виявилося неробочим, через що компанії Google, що володіє операційною системою Android, довелося терміново відкликати його і випускати заміну.

WebView – це системний компонент Android, який дозволяє розробнику додатків створити віконце для перегляду веб-сторінок. WebView відповідає за те, щоб при відкритті посилання з додатка, веб-сторінка могла завантажитися в цьому ж додатку, а перехід у браузер для перегляду сайту був не обов'язковий.

Багато додатків використовують WebView, так як він є базовим компонентом системи Android. В одному з останніх випущених Google оновлень системних компонентів виявився баг. Після того, як відбулося оновлення з багом, у всьому світі почали фіксувати збої в роботі додатків з компонентом WebView.

Якщо у вас відключено автооновлення додатків, то мобільні сервіси на вашому пристрої все ще можуть відчувати проблеми при роботі. Щоб виправити ситуацію, потрібно встановити випущені Google оновлення для Android System WebView і браузера Google Chrome. Для цього необхідно зайти в Play Market і знайти там обидва додатки, після чого відновити їх до версії 89.0.4389.105.

Відомо, що у деяких власників Android не виходить встановити потрібне оновлення. Спеціально для них Google випустила альтернативний гайд з усунення проблеми – для цього потрібно зайти в налаштування системи, далі у вкладку з додатками і повідомленнями. У списку сервісів потрібно знайти магазин Google Play, а потім у вкладці «Сховище і кеш» очистити кеш, після чого установка оновлень стане можливою.