У Греції наукові співробітники музею скам'янілості лісу в Сігрі при проведенні розкопок на острові Лесбос виявили добре збережені дерева, які виросли 18 мільйонів років тому.

Про відкриття повідомляє Greek Reporter.

Нові знахідки були зроблені під час проведення будівельних робіт. Археологів запросили для огляду ділянки, відведеної під будівництво зливної каналізації. Були проведені розкопки, в результаті яких дослідники виявили 14 раніше невідомих скам'янілих дерев.

«Стовбури знаходяться в дуже хорошому стані – це вражаючі колоди, укладені послідовно одне над іншим», - говорить професор Нікос Зурос, директор музею скам'янілості лісу в Сігрі.

За його словами, збереглися скам'янілі стовбури як великих, так і маленьких дерев. Збереглися навіть їх гілки. Вони розрізняються за віком , серед них є як хвойні, так і плодові дерева.



Дивно, але загинули ці дерева одночасно – близько 18 мільйонів років тому. Судячи з того, як вони лежали в землі, в той період часу відбулося велике виверження вулкана. Дерева були повалені і мільйони років пролежали під застиглим вулканічним шаром попелу.

На думку професора Зуроса, раніше проведені геологічні пошуки вказують на те, що на момент виверження вулкана тут розташовувалася квітуча давня долина.

Встановлено і те, що після виверження цю місцевість залили проливні дощі. Гігантські селеві потоки змітали все на своєму шляху. Зносили вони і дерева. Саме тому вийшло так, що стовбури були як би складені один на одного. Стихія сама склала їх разом послідовними шарами, які потім і скам'яніли.

До слова, вчені вирішили продовжити розкопки на даній ділянці. На їхню думку, їм вдасться знайти ще більшу кількість скам'янілих доісторичних дерев.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»