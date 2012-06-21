Гієна – це хижий ссавець, яка в наш час харчується падаллю і мешкає в спекотних регіонах Африки. У далекому минулому ці тварини відрізнялися агресивністю, мали довші зуби, потужні ноги і дуже швидко бігали.
Вчені повідомляють, що в доісторичні часи гієни жили в Арктиці, полювали на північних оленів і навіть молодих мамонтів. Їх тіла покривало густе хутро, яке взимку ставало білим, а влітку – сірим. Зараз подібна здатність маскуватися залишилася у зайців. Дослідники зробили відкриття завдяки знайденим двом іклами, що належали древнім гієнам. За допомогою сучасного обладнання їх вивчили в лабораторії.
Рештки древніх хижаків виявили на північному заході Канади. Схоже в давні часи гієни полювали в тундрі. На думку експертів, вони групою нападали на оленів, коней і мамонтів. Передбачається, що гієни жили в Арктиці 800 тисяч-1,4 мільйона років тому. Тоді умови проживання в полярній частині планети були ще важчими, ніж зараз.
Палеонтолог Джек Ценг з Університету Буффало в Нью Йорку переконаний, гієни перебралися в Північну Америку з Євразії по Беринговій протоці. Передбачається, там в минулому була сухопутна дорога, що тягнеться між Сибіром і Аляскою. Нині ці хижаки мешкають переважно в Африці. Палеонтологи виявили 70 видів доісторичних гієн. Вони жили на всій Північній півкулі і не обмежувалися лише падаллю. Зміна кольору хутра допомагало гієнам маскуватися під час полювання. У Північній Америці вони з'явилися приблизно 5 мільйонів років тому і поширилися до території сучасної Мексики.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»