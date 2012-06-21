Нині Марс вважається найімовірнішою планетою для першого міжпланетного польоту людини. Втім, дата початку першої марсіанської місії досі тільки передбачається. Одна з причин – висока вартість такого заходу.

Але схоже допитливі вчені знайшли спосіб не тільки здешевити місію, а й скоротити вагу палива і час польоту. Для цього потрібно всього лише полетіти не на Марс, а до Венери. Як же так?

Справа в тому, що величезна кількість палива потрібна не стільки для польоту в космічному просторі, скільки для того, щоб вивести важкий корабель за межі земної атмосфери. Це, мабуть, одна з головних проблем марсіанської місії і одна з основних причин того, що на Марсі досі немає людських колоній.

Але якщо зменшити витрати палива необхідні для виходу на навколоземну орбіту поки не представляється можливим, то скоротити витрату пального для польоту до Червоної планети виявилося цілком реально.

Для цього треба просто полетіти в інший бік, до Венери. Незважаючи парадокс такого твердження, варто згадати закони фізики. Справа в тому, що якщо з Землі стартувати у напрямку до другої планети Сонячної системи, то при наближенні до неї сила тяжіння самої Венери прискорить земний корабель без всяких витрат його власних ресурсів. Такий прийом називається гравітаційна праща.

Потім корабель візьме курс на Марс і досягне його, витративши на це майже на 30% менше часу, ніж при польоті безпосередньо з Землі. Крім того, і зворотний шлях в такому випадку зажадає менших витрат палива. Фахівці NASA розраховують, що в разі здійснення саме такої траєкторії польоту, термін перебування землян на Марсі під час першої експедиції буде скорочений до одного місяця, що також значно здешевлює вартість марсіанської місії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»