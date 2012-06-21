Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Депутати Лисичанської міської ради вкрай стурбовані позицією АТ «Українська залізниця» щодо ведення господарчої діяльності на території області через попередження про закриття станції Новодружівська.
Як сказано у зверненні до Уряду, яке ухвалили на черговій сесії, до цієї станції регіональної філії «Донецька залізниця» примикають під’їзні колії трьох шахт державного підприємства ПАТ «Лисичанськвугілля», які добувають рядове вугілля і відвантажують його залізничним транспортом на збагачення з подальшою відправкою на енергетичні компанії України. Ці шахти є містоутворрючими для міст Новодружівськ та Привілля, а ПАТ «Лисичанськвугілля» є бюджетоутворюючим підприємством Лисичанська.
«Закриття станції Новодружівська вкрай негативно вплине на роботу ПАТ «Лисичанськвугілля» в цілому»,- вважають депутати. І повідомляють, що з квітня поточного року на шахті Новодружівська планується введення в експлуатацію нової лави, і тоді плановий видобуток вугілля зросте. Як наслідок виникне потреба в відвантаженні щодобово більшої кількості вагонів.
Протягом останніх трьох років в області були аналогічно закриті станції Вовчеярська та Насвітевіч і це вже «призвело до скорочення робочих місць, особливо, у малому та середньому бізнесі, що автоматично зменшило надходження до Державного бюджету та місцевих бюджетів територіальних громад».
«Складається враження про відсутність державної стратегії, політики щодо розвитку нашого регіону»,- йдеться у зверненні. Тому депутати просять «розглянути питання відновлення повноцінної роботи всіх станцій міста».