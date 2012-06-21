Президент США Дональд Трамп прийняв рішення висунути на пост міністра оборони виконуючого обов'язки глави Пентагону Марка Еспера. Про це повідомила прес-служба Білого дому.
Еспер був призначений Трампом в.о. міністра 18 червня після того, як попередній виконувач обов'язків глави Пентагону Патрік Шанахан відмовився очолити військове відомство.
ДОВІДКА «УК»
Марк Еспер раніше обіймав посаду міністра сухопутних сил в структурі Пентагону. Також він працював в якості віце-президента оборонної корпорації Raytheon і був старшим співробітником в апараті сенату. Обов'язки військового міністра він виконував з 1 січня поточного року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»