Вчора, 9 січня, Twitter назавжди заблокував обліковий запис ще чинного президента США Дональда Трампа, пояснивши це тим, що повідомлення останнього нібито можуть надихнути його прихильників на повторення актів насильства, що мали місце 6 січня 2021 року.

Поки немає жодних даних про те, що Трамп збирається подавати в суд, але через кілька годин після бана він спробував опублікувати повідомлення як мінімум з двох інших облікових записів, до яких у нього є доступ. Це @POTUS і @TeamTrump. Друга соцмережа була повністю заблокована, а повідомлення в першій були видалені. Також був заблокований обліковий запис @GaryCoby, що належить топ-менеджеру компанії Трампа.

Twitter повідомив, що такі дії були зроблені згідно з правилами платформи щодо спроб обходу блокування. Платформа зазначила, що облікові записи державні @POTUS і @WhiteHouse блокуватися не будуть, але щодо них буде вжито заходів щодо обмеження їх використання.