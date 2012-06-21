Президент України Володимир Зеленський отримав від президента США Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом.
«Під час зустрічі відбудеться предметна розмова щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, а також про реальні бізнес-проекти», – повідомляє видання «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, запрошення від президента США Зеленський отримав у п'ятницю, 31 травня, а візит може відбутися після зустрічі Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.
Трамп має намір зустрітися з Путіним в червні на саміті «Великої двадцятки» в Японії.
Раніше представник США з питань України Курт Волкер повідомив, що переговори з Зеленським значаться на порядку денному Білого дому, проте було невідомо в якому форматі вони пройдуть.