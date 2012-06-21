Підтримка України Парламентською асамблеєю ОБСЄ в боротьбі з російською агресією шляхом ухвалення важливих резолюцій дуже важлива для нас. На цьому наголосив Президент Петро Порошенко під час зустрічі з очільником цієї структури Георгієм Церетелі.
Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі й першочергові кроки, необхідні задля досягнення прогресу в мирному врегулюванні, зокрема ініціативу з розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Наголошено на потребі продовження санкцій проти РФ до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, повідомляє департамент прес-служби АП. Глава держави закликав ПА ОБСЄ продовжувати зусилля задля звільнення з російських тюрем українських політв’язнів, а також українських заручників.
Окремо йшлося про важливу роль організації в контексті вшанування 85-х роковин Голодомору, визнання національними парламентами Голодомору геноцидом українського народу.
Обговорено шляхи допомоги внутрішньо переміщеним особам і відродження українського Донбасу. Глава держави запропонував, щоб кожна країна ЄС підготувала цільову програму шефства над окремими містами українського Донбасу, сприяючи їхньому відродженню й відновленню інфраструктури.
Георгій Церетелі поділився враженнями від відвідання Донбасу й подякував українській делегації у ПА ОБСЄ за її чітку позицію. На сході він побував напередодні, де мав змогу на власні очі оцінити складну безпекову й гуманітарну ситуацію. Він не зміг не відзначити важливу роль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
А міністр закордонних справ Павло Клімкін, який також зустрічався з поважним гостем, закликає Парламентську асамблею ОБСЄ використати всі наявні інструменти, щоб змусити Кремль дотримуватися принципів Гельсінського Заключного акта й так відмовитися від агресивної та загарбницької політики щодо України. Відновлення миру на українській землі залежить від готовності російської сторони припинити агресію проти України, переконані у вітчизняному дипломатичному відомстві.
Урядовець відзначив важливість парламентської дипломатії в межах ОБСЄ та висловив вдячність Георгію Церетелі за рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в умовах збройної агресії РФ на Донбасі, що триває, й окупації Криму.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»