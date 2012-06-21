Змагання PZU Cracovia Maraton відбулися у польському місті Краків, де на старт традиційної марафонської дистанції завдовжки 42 кілометри 195 метрів вийшли понад 5 тисяч учасників. А першою серед жінок на фініші стала представниця України, яка займається у школі вищої спортивної майстерності Донецької області.
Вікторії вдалося подолати дистанцію за 2 години 28 хвилин і 3 секунди, побивши попередній рекорд траси на 11 секунд, виконавши норматив на Олімпійські ігри 2020 року та норматив майстра спорту міжнародного класу. Про упевнену перемогу донеччанки свідчить і те, що свою суперницю з Кенії, яка фінішувала другою, вона випередила аж на 5 хвилин. В управлінні фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації уточнили, що норматив на Олімпійські ігри в Токіо у виконанні Вікторії Хапіліної став першим серед спортсменів Донеччини та серед усіх легкоатлетів України на бігових дистанціях.