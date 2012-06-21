Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



До 21 грудня до медичних установ Донецької області, де обслуговують пацієнтів із підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції, доставлять 841 портативний кисневий концентратор YG5-WN-NS продуктивністю 10 літрів на хвилину.

Відповідну угоду про закупівлю цього необхідного обладнання з ТОВ «Ортоімпекс» департамент охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації уклав за процедурою COVID-19. Вартість кисневих концентраторів складає 36, 96 мільйона гривень і на сьогодні це найбільша подібна закупівля серед інших областей держави.

За минулу добу на території Донеччини лабораторно підтвердили ще 236 випадків пандемії. Всього досі від COVID-19 захворіло 20502 жителя регіону. Найбільше хворих закономірно у великих містах: Маріуполь — 6837, Краматорськ — 2805, Слов’янськ — 2508.

Досі 9638 осіб одужали, 357 померли, а інші продовжують лікування.