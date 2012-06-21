Цьогорічне літо на Донеччині почнеться у супроводі історико-культурного фестивалю-реконструкції «Дике поле. Шлях до Європи», який відбудеться 2 червня в охоронній зоні Українського степового природного заповідника «Кам’яні могили» на території Нікольського району. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації запрошує ентузіастів-реконструкторів історичних подій та представників творчих колективів до участі у різноманітних культурно-мистецьких заходах дійства.
У програмі фестивалю — реконструкція різних історичних епох з минулого України: скіфська, княжа, козацька доби та роки АТО. Крім цього, показові виступи козаків, традиційні козацькі змагання, презентація стародавніх і сучасних національних страв, майстер-класи майстрів прикладного мистецтва, конкурсно-розважальні програми для дітей, фестиваль повітряних зміїв, степовий університет, концерт творчих колективів Донеччини та гостей свята, вечірній показ сучасних українських фільмів просто неба та ще багато цікавого.
Уперше фестиваль «Дике поле. Шлях до Європи» відбувся у Краматорську у 2016-му, а вже торік на межі весни і літа його учасники та гості, зібравшись у степовому заповіднику, згадували минулі події та людей у тисячолітній історії тодішнього «дикого поля» та всієї України. Місцем проведення заходу невипадково обрали природний заповідник «Кам’яні могили» на кордоні Донецької і Запорізької областей. Адже ця територія унікальна у геологічному, біологічному та історичному аспектах.
Тутешнім гранітам понад 2 мільярди років, вони химерно купчаться серед степу і не мають аналогів у всьому світі. Не менш цікава історична складова: у стародавні часи це урочище було культовим для тодішніх цивілізацій, про що свідчать кургани та поховання, залишки яких дійшли і до наших днів. Також, за однією з версій істориків, поблизу цих місць у 1223 році відбулася відома битва на річці Калці, і саме тут був укріплений табір київського князя Мстислава Романовича. А цікаві легенди, якими оповите це місце, варто видавати багатотомним повним зібранням.