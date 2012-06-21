Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Авдіївці на Донеччині напередодні літнього сезону розпорядженням військово-цивільної адміністрації міста заборонили купання на кількох тутешніх водних об’єктах. Таке рішення зумовлене бажанням запобігти виникненню небезпечних ситуацій і навіть загибелі людей під час масового відпочинку у місцях, не відведених і не пристосованих для цього. Крім того, на берегах частини ставків існує мінна небезпека. До списку заборонених об’єктів потрапила навіть дуже популярна серед мешканців і гостей міста водойма «Піщаний кар’єр», що через білий пісок та прозору воду має неофіційну назву «донецькі Мальдіви». До речі, минулорічного літа вперше з початку гібридної війни цю територію відкрили для відпочиваючих, однак тепер вона знову вважається потенційно небезпечною. Як і ставки «Водокачка», «Дачний» та «Красненький».
Тим часом, спекотне літо, яке важко уявити без відпочинку на березі, тільки наближається, а список жертв – потопельників на Донеччині вже відкритий. Приміром, тільки одного травневого дня місцеві рятувальники дістали з водойм тіла відразу трьох потерпілих, серед яких і 12-річна дівчинка.