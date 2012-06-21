Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Свого часу на Сумщині прийняли обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2017–2021 роки, в якій передбачена матеріальна підтримка сімей загиблих та постраждалих у зоні проведення АТО.
Зокрема, на нинішній рік в обласному бюджеті для цього закладено 4,5 мільйона гривень.
Уже отримали кошти 4 сім’ї загиблих та 46 постраждалих на загальну суму 1,4 мільйона гривень, ще 4 сім’ям загиблих виділено понад 93 тисячі гривень на поліпшення житлово-побутових умов.
Ось і цими днями в обласному Департаменті соціального захисту населення профільна комісія розглянула 6 заяв від постраждалих воїнів. Усім буде надана матеріальна допомога на загальну суму 150 тисяч гривень.