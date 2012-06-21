Таким чином Віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина прокоментувала ухвалення Європейським парламентом Доповіді щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. У Доповіді йдеться про досягнутий Україною прогрес у сфері реформ та виконанні Угоди про асоціацію, а також надаються рекомендації щодо наступних кроків.

“Доповідь Європарламенту є черговим свідченням, що глибша інтеграція України з ЄС не є одностороннім запитом з Києва. Це запит, який підтримують наші європейські партнери. Ми “зшиваємо” Україну з ЄС сектор за сектором, аж доки Україна стане повноправним членом Євросоюзу. Виконавши Угоду про асоціацію на 53%, ми пройшли частину цього шляху. З-поміж того, ми вже готові підписати Угоду про “відкрите небо”, виконали зобов’язання для укладання “промислового безвізу” з ЄС у трьох секторах, а також готові разом з ЄС розвивати флагманські ініціативи - Цифровий ринок та Європейський зелений курс” - сказала Ольга Стефанішина.

У доповіді Європарламенту зазначається, що Україна має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз та може подати заявку на членство в Європейському Союзі за умови дотримання всіх Копенгагенських критеріїв та принципів демократії, дотримання основних свобод, прав людини та меншин, а також забезпечення верховенства права.

Ключовим для цього також залишається питання належного завершення започаткованих реформ, зокрема у сферах верховенства права, належного врядування та боротьби з корупцією.

Європарламент відзначив прогрес, досягнутий Україною у виконанні Угоди про асоціацію, зокрема у галузі сільського господарства, енергетики, банківської справи, децентралізації, цифрової економіки, навколишнього середовища та виборчих процедур. Європарламентарі також привітали впровадження реформ, які призвели до дерегуляції економіки, більшої прозорості державних фінансів та вдосконалення нормативних актів.

У рішенні йдеться про підтримку всебічного оновлення Угоди про асоціацію, поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції, включаючи посилену галузеву інтеграцію України до ЄС

Європарламент закликає Україну та ЄС активізувати зусилля щодо подальшої лібералізації двосторонньої торгівлі, включаючи укладення угоди ACAA - “промисловий безвіз”, а також співпрацю щодо санітарних та фітосанітарних заходів. Підтримали у Європарламенті також якнайшвидше підписання з Україною Угоди про спільний авіаційний простір.

Європарламентарі відзначили прогрес, досягнутий у співпраці між Україною та ЄС у цифровій сфері. Привітали прагнення України сприяти досягненню цілей Європейського Зеленого курсу та закликали Комісію підтримати зусилля України.