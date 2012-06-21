Одним із пріоритетів роботи влади Сумщини є турбота про доступність здобуття освіти людьми з особливими потребами.
На цьому наголосив під час чергової колегії облдержадміністрації голова Сумської ОДА Микола Клочко, зауваживши, що така турбота характеризує передовсім рівень розвитку суспільства, його моральність. Тож на Сумщині мають зробити все, щоб створити сучасну європейську модель надання корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.
За словами директора департаменту освіти й науки Сумської ОДА Вікторії Гробової, впровадження інклюзивної освіти передбачає функціонування 22 центрів.
Станом на початок червня ухвалено рішення про створення 18 таких підрозділів. Зокрема, вони працюватимуть у шести районах, п’яти містах, деяких ОТГ тощо. Розглядається питання про створення центрів у Конотопі та Охтирці.
Днями в області активізували роботу на цьому напрямі: визначають приміщення, проводять ремонти, облаштовуючи їх відповідно до потреб.