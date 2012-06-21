Міністерство фінансів щотижня інформує про розвиток державної програми «Доступна іпотека 7%». Зокрема, станом на 22 березня уповноваженими банками підписано 20 кредитних договорів на загальну суму 14,72 млн грн. Також розглядаються 90 заявок на участь в програмі на загальну суму 85,59 млн грн, причому як на первинному (17,77%), так і вторинному ринках (82,23%).

Нині у програмі задіяно 18 регіонів та м. Київ. Найактивніші з них –– Київська обл. (35%), м. Київ (30%), Львівська обл. (17%), Харківська обл. (10%) та Рівненська обл. (8%).

Приріст у порівнянні з даними понеділка минулого тижня:

+ 186% –– кількості кредитів та + 200% –– суми кредитів;

+ 181% –– кількості заявок та + 162% –– суми заявок.

Як повідомляв «Урядовий кур’єр», запуск «Доступної іпотеки 7%» відбувся 1 березня. Фонд розвитку підприємництва (ФРП) продовжує роботу із залучення банків до програми. Вісім уповноважених банків, які вже долучилися, удосконалюють власні процедури відповідно з умовами програми, проводять навчання персоналу, удосконалюють інформаційні матеріали для потенційних позичальників.