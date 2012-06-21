У понеділок Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів, які істотно спрощують критерії для позичальників. Постановою передбачено передовсім виключення визначення категорій осіб, які можуть бути позичальниками. А саме: тепер, щоб стати учасником програми «Доступна іпотека» під 7%, не обов’язково перебувати на квартирному обліку, бути молодою сім’єю, внутрішньо переміщеною особою, науково-педагогічним працівником, медиком чи працівником бюджетної сфери. Також скасовано вимогу щодо неперевищення забезпечення житлом на рівні 13,65 кв. метра на одного члена сім’ї або проживання в гуртожитку мешканцям аварійних та ветхих будинків.

«Рішенням уряду істотно спрощено критерії для потенційних позичальників нової іпотечної програми. Так «Доступна іпотека» під 7% стає ще доступнішою, і скористатися державною підтримкою у сфері іпотечного кредитування зможе широке коло громадян. Постановою внесено технічні правки, які запропонувала банківська спільнота. Це продовження конструктивного діалогу щодо швидкого й ефективного запровадження доступної іпотеки», — розповів заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Згідно з внесеними Кабінетом Міністрів змінами, на одержання державної підтримки у сфері іпотечного кредитування зможуть розраховувати будь-які громадяни, які не мають у власності чи власності сім’ї об’єктів житлової нерухомості та / або чинних договорів з фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та / або майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості, якщо їх загальна площа перевищує 50 кв. метрів на одинокого громадянина чи сім’ю з двох осіб та 20 кв. метрів — на кожного наступного члена сім’ї.

Збільшується максимально допустимий розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника та членів його сім’ї з п’яти— до 10-кратного розміру місячної середньої заробітної плати у відповідному регіоні України, де розташований предмет іпотеки.

«Програма «Доступна іпотека» під 7 %, окрім головного завдання — здешевлення вартості іпотечних кредитів для громадян, має стати потужним імпульсом для пожвавлення ринку житлової іпотеки. Сподіваємося, що, відчувши державну підтримку, більшість банків найближчим часом відновлять або утворять нові власні продукти іпотечного кредитування для участі у програмі», — зазначає Юрій Драганчук.

Нагадаємо, що програму «Доступна іпотека» під 7% розробило Міністерство фінансів з ініціативи Президента України. Контроль за реалізацією та адмініструванням програми покладено на Фонд розвитку підприємництва.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»