Рівнянка Неоніла Олійник щойно придбала квартиру площею 45,9 квадратних метра на Фабричному масиві. Її мрія про власне сучасне житло здійснилася завдяки урядовій програмі «Доступна іпотека 7%», яка на Рівненщині набирає обертів. Угоду пільгового кредитування пані Неоніла уклала із ПриватБанком — одним із партнерів програми.

«Це квартира в новобудові, її вартість еквівалентна майже 31 тисячі доларів. Уже сплатила перший внесок 15%, погоджений із Фондом розвитку підприємництва, бо саме він адмініструє програму. Відтепер щомісяця вноситиму близько 4,5 тисячі. Досі за таку саму суму орендувала житло. Але орендовані та власні метри — то, як кажуть в Одесі, дві великі різниці», — не приховує радості Неоніла.

Її зовсім не лякає термін 20 років, вона вірить, що держава виконає свої зобов’язання з відшкодування частини відсоткової ставки банку. Неоніла розуміє, що з огляду на об’єктивні інфляційні процеси такі довгі гроші — справа вигідна.

Керівник напряму споживчого кредитування Північно-західного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк» Олександр Мамчич розповів про умови отримання кредиту. Серед них такий: перший внесок позичальника становить не менш як 15% вартості квартири. Максимальна сума кредиту — 2 мільйони гривень під 7% річних, а максимальний термін — 20 років.

«Щоб отримати кредити за державною програмою «Доступна іпотека 7%», людина, звісно, повинна мати офіційний дохід. Ми готові кредитувати клієнтів, які вносять перший навіть мінімальний платіж. Усе залежить від вартості нерухомості, початкового внеску і терміну кредиту», — зазначив Олександр Мамчич.

Від початку чинності програми в Україні видано кілька десятків кредитів. І Рівненщина як лідер з народжуваності цілком прогнозовано серед лідерів і в програмі пільгового кредитування.

«В області вже видано сім кредитів, а в банках обробляють ще понад 100 заявок від жителів краю. Люди давно потребують пільгового кредитування на зрозумілих прозорих умовах. «Доступна іпотека», яку запропонував уряд, дасть змогу придбати житло тим, хто досі не мав його. 7% — найнижча ставка, про яку ще рік тому не могли навіть мріяти. Умови пільгові, графік погашення роблять зручним для позичальника.

«Доступна іпотека 7%» — це ще й потужний імпульс для розвитку будівельної галузі в Україні загалом і в кожній області зокрема. Тобто легальні робочі місця та податки до бюджетів», — коментує перші кроки програми голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Саме задля відновлення іпотечного ринку та стимулювання будівництва уряд і розробив програму. Цього року скористатися «Доступною іпотекою» зможуть близько 5 тисяч позичальників, адже її плановий портфель на 2021-й становить 5 мільярдів гривень. Далі, переконаний міністр фінансів України Сергій Марченко, «Доступна іпотека» набиратиме обертів.

«Її глобальне завдання — у впровадженні нових фінансових інструментів та стимулюванні здорової конкуренції серед надавачів відповідних послуг. А це дасть надалі знижувати відсоткову ставку», — каже міністр фінансів.

До речі, нині у програмі «Доступна іпотека» вже працюють вісім банків. Крім ПриватБанку, Укргазбанк, Ощадбанк, «Глобус Банк», Кредобанк, Мегабанк, «ОТП банк», АТ «Банк Альянс».