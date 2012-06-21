Після цінового шоку, який відчули покупці цибулі місяць — півтора тому, очікуваного істотного здешевлення так і не настало — щонайбільше відсотків на 10—15, але ж не в рази, як вона дорожчала. Чи довго чекати, доки ціни на цей улюблений українцями продукт знову стануть доступними? Щонайменше до вересня, прогнозує завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», доктор економічних наук Ольга Боднар.

За її словами, на відміну від попередніх років, цінове зростання у цьому сезоні почалося із жовтня 2018 року, а вже у квітні 2019-го сягнуло 2,5—3 разів — більш як долар за кілограм. Така ситуація склалася насамперед через стан внутрішнього ринку, зауважує експерт. Його обсяг 2018/2019 маркетингового року був на 10% нижчий за показник попереднього року і становив 884 тисячі тонн. Додамо, що торішній урожай цибулі був найгіршим за останні десять років — частково із природних причин, частково тому, що сільгоспвиробники, вважаючи ціни на цибулю попереднього сезону непривабливими, зменшили посіви цієї культури.

Так, якщо у 2017/18 маркетинговому році під неї було відведено 54,8 тисячі га, то у нинішньому — лише 52,5 тисячі га (-4%). Урожайність цибулі у 2018/19 маркетинговому році знизилася до 167,8 ц/га порівняно із 177,8 ц/га у 2017/18 МР (-6%). Усього, за даними Держстату, було зібрано не більш як 884 тисячі тонн, частину з них експортовано до країн ЄС, де також трапився неврожай. Але ж обсяг внутрішнього попиту, якому не притаманні істотні коливання, залишився на рівні близько 850—860 тисяч тонн, каже Ольга Боднар.

Це спричинило зростання імпорту: у 2017 році було ввезено 8 тисяч тонн цибулі, у 2018 році — 19 тисяч тонн, а за перші чотири місяці цього року — аж 57 тисяч тонн. Основними постачальниками стали Азербайджан, Нідерланди, Узбекистан.

На споживчі ціни вплинули не лише урожай, а й стан збереженості продукції. Адже, зауважує експерт, більшість цибулі — близько 85—90% — вирощують у господарствах населення, які переважно не мають спеціального обладнання та складських приміщень — холодильних, газових камер схову тощо — для зберігання продукції протягом року без погіршення її якості. Тут варто додати, що кінець літа і торішня осінь видалися надміру дощовими, перезволожена цибуля потребувала особливих умов зберігання у регульованому газовому середовищі, яке не могли забезпечити індивідуальні селянські господарства. Тому втрати товару від неналежних умов зберігання також спричинили зменшення загальної пропозиції на ринку, що зумовило додаткове зростання цін.

Нині аналітики ринку зафіксували деяке збільшення пропозиції цибулі на українському ринку, зауважують в Українській плодоовочевій асоціації (УПОА). Після аномального зростання цін в Україну почали завозити нові партії продукції — і торішньої, і нового врожаю. Паралельно з цим українські виробники, побоюючись перенасичення ринку, прискорили реалізацію своїх запасів, зокрема некондиційної цибулі, зазначають в УПОА. Однак, за їхніми словами, оператори ринку, не бажаючи втрачати надприбутки, намагаються якомога притримати ціни, що незначно знизилися з позаминулого тижня через збільшення пропозиції.

Утім, покупці тут теж не зовсім безсилі перед свавіллям продавців — не забуваймо, що всяка плодоовочева продукція потребує певних умов зберігання, а це витрати, тому занадто жадібний оптовий продавець ризикує замість товарного продукту залишитися з купою нікому не потрібної гнилизни і збитками на додачу. Отже, шановні, купуйте дві-три цибулини, якщо дуже треба, а решту за таку ціну хай самі їдять.

Що буде далі? Аналітики УПОА припускають чергове зниження цін у цьому сегменті ринку вже найближчим часом. Ольга Боднар зауважує, що справді, істотне зниження цін на ріпчасту цибулю можливе лише з початком масового збору нового урожаю, тобто в період від середини серпня до початку вересня 2019 року.

Володимир ЛІСОВИЙ

для «Урядового кур’єра»