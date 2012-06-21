На полях ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області пройшов День органічного поля, в якому взяла участь заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева. Мета відвідин закордонних і вітчизняних аграрних бізнесменів та науковців господарства незмінна — повчитися технологій, що сприяють підвищенню родючості ґрунтів. Адже в «Агроекології» ґрунти оздоровлюють уже близько 40 років.
— Я великий прихильник органічного сільгоспвиробництва. Вбачаю неабиякий потенціал для України саме у розвитку цієї підгалузі. І справді є симпатиком Полтавської області, тому що вона — одна з чемпіонських в Україні щодо розвитку сільськогосподарського органічного виробництва. Область — одна з прогресивних щодо організаційної та фінансової підтримки органічних виробників, — розповіла Ольга Трофімцева.
А голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко переконаний, що Полтавщині є над чим працювати й надалі, вдосконалюватися та з часом стати однією з кращих областей у цій царині: «25 відсотків чорноземів усього світу — в Україні. Тому з особливою бережливістю треба ставитися до нашої землі. І підприємство «Агроекологія», впроваджуючи безмінеральне органічне землеробство, показує свій досвід. Це перспектива всього розвитку аграрного сектору України. Ми боремося за чисте повітря, воду та землю, а такі заходи сприяють розумінню важливості дбати про наше майбутнє», — наголосив посадовець.