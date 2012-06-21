Нові дані, отримані з найстарішого збереженого документа, що описує історію Кореї, показують міцний взаємозв'язок між погодними аномаліями і війною. Незвичайне дослідження було недавно опубліковано у виданні PNAS.



Автори дослідження з'ясували, що три держави, що існували на Корейському півострові в період з 18 року до н.е. до 660 року н.е., вдвічі частіше брали участь у збройних конфліктах з сусідами в періоди, коли на півострів потерпав від погодніх лих, зокрема посух чи рясних опадів.



У рамках дослідження професор Раджив Сетхі з Колумбійського університету і Тексеунг Джун з Університету Кен Хі в Південній Кореї проаналізували дані, отримані зі свідчень літописців про збройні конфлікти і екстремальні погодні явища, про які йдеться в «Історії трьох королівств».



Робота дослідників дає можливість по-новому поглянути на зв'язок між змінами клімату та війною. В кінцевому підсумку це могло б допомогти в запобіганні конфліктів і захисту людей, які живуть у країнах з нестабільними погодними умовами, які знаходяться на межі військових дій.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

