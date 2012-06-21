Меган Маркл найближчим часом не вдасться отримати британський паспорт. Дружина принца Гаррі втратила можливість мати ще одне громадянство.

Колишня американська актриса вийшла заміж за сина принцеси Діани навесні 2018 року. Урочистості відбувалися в Віндзорському замку. Герцогиня Сассекська розраховувала отримати британське громадянство, але для цього їй було потрібно прожити на території країни три роки.

При цьому представники Кенсингтонського палацу підтвердили, що Меган дійсно збиралася готувати пакет документів для отримання нового громадянства. Для Маркл не планувалася робити жодних винятків і поблажок: процедура отримання громадянства проходила б на звичайних умовах, повідомляє Daily Mail.

Однак Меган і Гаррі в січні 2020 року виступили із заявою про те, що вони відмовляються від королівських обов'язків і починають нове життя, при цьому залишаються фінансово незалежними від монархії. Меган переїхала в Лондон в листопаді 2017 року – у зв'язку з цим вона могла б почати процедуру отримання британського громадянства в листопаді 2020 року. Експерти уточнюють, що протягом цього періоду допустимо знаходження за межами Великобританії не більше 270 днів, однак Меган не вдалося впоратися і з цією вимогою.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»