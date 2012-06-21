Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
«Дуби Шевченка єднають Україну» — так називається загальнонаціональна акція, яку проводить Міністерство екології та природних ресурсів. Мета акції — порятунок вікових та пам’ятних дубів періоду життя Тараса та висадження молодих дерев-спадкоємців.
Перші саджанці вирощені з жолудів правічних дубів Тараса Шевченка (три дуби віком понад тисячу років ростуть у селі Будище і є ботанічною пам’яткою природи місцевого значення), в рамках цієї ініціативи разом із місцевими школярами та студентами у Моринцях на Черкащині минулого року висадив міністр Остап Семерак. Потім дві сотні саджанців працівники Держекоінспекції Центрального округу доставили до Житомирщини, де їх висадили екологи та активісти в молодому парку Нескорених у пам’ять про загиблих воїнів АТО та Небесну сотню, а також у місцевому Ботанічному саду.
А цими днями сто саджанців приїхали з Черкащини на Полтавщину, до Щербанівсьбкої ОТГ. Частину молодих дубків посадили на території місцевої школи. Іншу — передали до Горбанівської ОТГ для висадки біля «Святого джерела».
Саджанці, вирощені з дубів Шевченка з малої батьківщини Кобзаря учасники акції пізніше повезуть на Донеччину, Львівщину, Київщину, Херсонщину, Чернігівщину, Вінниччину та в інші області України.