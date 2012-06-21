Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Як повідомив голова Державної служби геодезії, картографії і кадастру Роман Лещенко, за три останніх тижні його відомство на виконання указу Президента України передало більш як 1,2 млн гектарів державних земель сільськогосподарського призначення у розпорядження 857 територіальних громад. Всього планується передати таким чином більш як два мільйони гектарів.

Після завершення цієї реформи у розпорядженні Держгеокадастру залишаться лише 750 га земель, на які оформлено акти на право постійного користування, зауважив Роман Лещенко.