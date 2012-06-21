На одному з військових полігонів наші вояки випробували довгоочікувані американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін». Готовність до повноцінного бойового застосування нового озброєння перевірив Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко.
«Нарешті цей день настав. І вперше в Україні відбулося випробування протитанкового комплексу третього покоління «Джавелін». Я впевнений, що на сьогодні бойові можливості українських Збройних сил, підрозділів ракетних військ і артилерії значно зросли», — сказав Президент. Тим більше, що перед демонстрацією Президенту військовослужбовці пройшли вишкіл і тренінг під керівництвом американських інструкторів.
Звичайно, що це оборонна зброя, і її буде застосовано лише тоді, коли війська Російської Федерації наважаться здійснити наступ на українські позиції. На таких умовах Пентагон свого часу й вирішив озброїти ЗСУ цими комплексами.
Американські протитанкові комплекси показали надзвичайно високу ефективність, вони вражають цілі фактично безпомилково, і врятуватися від них у ворога немає жодної змоги. «Ви бачили щасливі обличчя солдатів. Сьогодні здійснилася їхня мрія. Це має символічне значення, бо це символ співпраці з нашими американськими партнерами», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.
Глава держави подякував Президентові США Дональду Трампу, віце-президентові Майку Пенсу, міністрові оборони США, Державному секретареві США, Сенату та Конгресу, всім американським партнерам за підтримку України та ухвалення відповідного рішення про надання протитанкових ракетних комплексів «Джавелін».
Петрові Порошенкові продемонстрували контрольні пуски по наземних цілях, які виконали українські військовослужбовці. Усі їх було успішно вражено. На полігоні відбулися також навчальні запуски ракет українських ПТРК, зокрема «Стугна», які так само показали високі результати.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»