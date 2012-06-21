Енергетика, яку дарує людям творчість художників-аматорів у Чорнухинській галереї мистецтв Полтавської області, без сумніву, може конкурувати з найвідомішими виставковими залами світу. Бо тут виставляють свої роботи сусіди, знайомі, начальники і підлеглі. Одне слово, люди, які живуть одним життям з односельцями. І саме вони наповнюють духовністю та красою буденність, допомагають побачити незвичне у звичному. Шарму експозиції додає те, що сезон відкривають жінки. Уже не один рік. Тож цікавість загострена. Мовляв, що нового?

Н. Трейтяк ТЮЛЬПАНИ

Квітами зустрічає Наталія Трейтяк із села Гільці. Яких там тільки немає: від сон-трави до квітів-мрій. Кожну виписано так, ніби промовляє: «Милуйся, але не зривай!» Художниця багато років працювала в дитячому садку. Видно, професія наклала відбиток на її творчість. Бо її квіти — як діти: ніжні, пустотливі, з ознаками цікавості.

Л. Зуб ЗИМОВА КАЗКА

З таким відчуттям заходжу до наступної зали, де виставлено роботи Лідії Зуб. Одразу віє чимось знайомим. Так, це пейзажі її рідного села Харсіки. І коли в буденному житті їх сприймаєш мимохідь, то на полотні художниці — це вже відчуття гордості за рідний край. Вони без слів закликають берегти те, що маємо. На жаль, стають документальними пам’ятками того, що село втрачає останніми роками.

Пейзажі Лідії Зуб настільки досконалі й проникають у саме серце, що їх шанувальники уже є в багатьох країнах. Там, за морями-океанами, вони нагадують нашим емігрантам про коріння їхнього роду. Недарма біля кожної картини хочеться зупинитися, замислитися про сутність життя і місце кожного з нас у ньому.

О. Розсохань ФЛОРА

Поштовх до самозаглиблення дає творчість Ольги Розсохань. Ця майстриня постійно перебуває в пошуку самовираження. Манеру її виконання не переплутати з іншими. У жанрі пресованої флористики вона досягла, здається, неймовірного. Коли дивишся на картини, не віриш, що викладені з кори, листя, квітів і трави. Природа на них ніби під подихом легенького вітерцю купається в сонячному промінні.

А щоб глибше проникнути в суть прекрасного і розвивати уяву, Ольга Розсохань вдається до абстракції методом акрилового живопису. Ні, це не ті химери, які часто пропонують у художніх салонах. Тут усе м’яко, тонко, ніби ніжною музикою лягає на серце. А зупинившись біля картини «Розлуки порвана струна», не лише побачите осінній парк, лавочку, що сумує за закоханими, а відчуєте наголос на справжніх цінностях життя.

Перед художницею із вдячністю слід схилити голову не лише за насолоду від побаченого. Як журналіст вклоняюсь їй за сміливість і мужність, що у важкі години, які переживає нині районна газета, Ольга Розсохань пішла туди працювати. Не за зарплату (вона там мізерна), а щоб служити людям. Тож робить це і пензлем, і пером.

Директор Чорнухинського літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди Микола Соляник (галерея мистецтв — складова музею) пригадує: коли відкривали виставковий зал, скептиків було багато. Мовляв, хто виставлятиметься і кому те потрібне? Час спростував цю думку.

«Існує черга, щоб виставити власні картини в галереї мистецтв, — каже Микола Дмитрович. — Край наш багатий на таланти, а виставки стимулюють творчу діяльність».

Додамо: роботи художників-аматорів свідчать, що, попри всі труднощі, люди в селах не втрачають творчого потенціалу, вірять у прекрасне і закликають берегти села, які в усі віки були джерелом натхнення.

Микола ПЕТРУШЕНКО
для «Урядового кур’єра»