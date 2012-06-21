Голосування виборців підтвердило обрання Джо Байдена президентом США. Джо Байден отримав усі 55 голосів вибірників від Каліфорнії, набравши більше 270 голосів, необхідних для обрання главою держави. З 538 голосів демократ вже отримує 302, Дональд Трамп – 232.



Усі штати, де чинний президент Дональд Трамп оскаржував перемогу Байдена, віддали голоси всіх своїх виборців за демократа.



Голосування виборців робить результати виборів офіційними, але остаточними вони стануть 6 січня, коли спільна сесія конгресу затвердить підсумки.



За попередніми даними ЗМІ, Байден набирає 306 вибірників проти 232 у Трампа.



Трамп поразки не визнає і заперечує результати в кількох штатах у судах, проте жоден суд поки його не підтримав.



Виборці складуть по два спеціальних документа-сертифіката в шести копіях від кожного штату. Сертифікати підписують, запечатують і розсилають президенту сенату CША, їм є віце-президент Майк Пенс, держсекретареві свого штату і в Національний архів і старшому судді округу, де збиралися виборщики.



Національний архів США, отримавши свою копію, по можливості оперативно публікує на сайті офіційний результат голосування. Однак на практиці швидше ці дані отримують на місцях федеральні ЗМІ, які самі підсумовують результати і дають прогноз.д

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

