Джозеф Байден ще не вступив на посаду президента США. Офіційно це станеться тільки в січні 2021 роки. Однак кандидат від демократів уже озвучив свої плани щодо протидії коронавірусу.

Байден пообіцяв американцям зробити 100 мільйонів щеплень від COVID-19 за перші 100 днів перебування на посаді. Про це повідомляє Reuters. Він також планує якомога швидше повернути дітей до шкільних закладів.

Виконувати обіцянки Байдена належить новому міністру охорони здоров'я і соціальної служби США. На цю посаду обраний президент планує призначити Хав'єра Бессера, що займає зараз посаду генпрокурора штату Каліфорнія.

Байден визнав, що швидко впоратися з пандемією не вийде. «Ми не відразу потрапили в цю плутанину і не зможемо вийти з неї швидко. Це займе деякий час», – заявив він.

За даними Університету Джона Хопкінса, загальна кількість зафіксованих випадків коронавірусу в США за станом на середу, 9 грудня, перевищила 15,163 млн. Країна займає перше місце в світі за кількістю смертей – від COVID-19 там померло понад 286 тисяч осіб.

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі повідомив, що його публічно прищеплять від коронавіруса. До цього з такою ж ініціативою виступили три колишніх американських президенти – Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший і Барак Обама.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»