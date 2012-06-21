У Делавері в Вілмінгтоні, в штаб-квартирі Джо Байдена відбулося представлення ключових співробітників адміністрації 46-го президента США. До Ради з Національної безпеки, крім традиційних його учасників, як віце-президент, держсекретар і помічник з нацбезпеки, відтепер буде входити спецпосланець щодо захисту клімату.

Екологія для наступного американського лідера входить в поняття нацбезпеки.

Обраний президент США Джо Байден підкреслив: «Ця команда зробить все, щоб американці жили і почували себе впевнено. Ця команда – втілення ідеї про те, що Америка як світовий лідер повертається, не відмовляючись від відповідальності, яку передбачає ця місія. Ми готові відповідати ворогам, і ми готові співпрацювати з союзниками».

У разі схвалення Сенатом кандидатур Алехандро Майоркаса і Евріл Хейнс вони займуть відповідно посади керівників міністерства внутрішньої безпеки та національної розвідки США. У Білому домі заявляють, що адміністрація 45-го президента зробила все можливе, щоб забезпечити економічне процвітання, незважаючи на пандемію.

Вперше в історії фондового ринку індекс Доу-Джонса перевищив 30 000 пунктів.

Дональд Трамп повідомив на брифінгу: «Ніколи такого не було. Тридцять тисяч пунктів. Це «священна цифра». При нашій адміністрації Доу б'є всі рекорди. Протягом років, що ми при владі, це відбувалося 48 разів».

В останній четвер листопада в США відзначили День подяки.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»