Президент США Джо Байден привітав Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) з успішною посадкою ровера Perseverance на Марс.

«Вітаю NASA і всіх, чия важка праця зробила можливою історичну посадку Perseverance. Сьогоднішній день ще раз довів, що з силою науки і американською винахідливістю немає нічого за межами можливого», – написав глава держави на своїй сторінці в Twitter.

Раніше марсохід Perseverance здійснив успішну посадку в районі кратера Езеро. Апарат шукатиме сліди життя і вивчати геологію Марса, щоб зрозуміти причини його перетворення в суху холодну планету. Крім того, на ровері буде проведено ряд експериментів, корисних для можливих майбутніх експедицій людей на Марс, зокрема NASA вперше застосує міжпланетний вертоліт.

Після посадки марсохід передав свій перший знімок з поверхні Марса.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»