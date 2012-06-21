Джо Байден поділився планами на перші 100 днів свого президентства. Байден розповів, чим займеться в перші три місяці при владі, розмовляючи з кореспондентами телеканалу NBC News.
Першим кроком Байдена на посаді президента США має стати зміна міграційних законів. Майбутній президент направить в Cенат законопроєкт, який дозволить отримати американське громадянство 11 мільйонам людей, що живуть без документів.
Байден, окрім того, піддав жорсткій критиці укази президента Дональда Трампа, що стосуються ставлення до навколишнього середовища – новий президент має намір скасувати їх. Як зазначив Байден, Трамп буквально «випатрав» Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA), і це необхідно виправити.
Третій крок Байдена як глави Білого дому – екстрена допомога владі американських штатів, в яких фіксується найвища кількість заражень COVID-19.
«Ми повинні допомогти громадам американців, які постраждали від пандемії коронавірусу сильніше за інших. Це, зокрема, спільноти меншин», – сказав Джо Байден, додавши, що люди повинні отримати таку допомогу, яка дозволить їм «залишатися на плаву».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»