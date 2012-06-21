В інтерв'ю Entertainment Weekly автор книг «Пісня льоду і полум'я», на основі яких і був знятий серіал, повідомив, що дія нового твору розгортатиметься за 5 тисяч років до подій «Гри престолів».
Зйомки нового фільму, назва якого буде або «Довга ніч», або «Найдовша ніч», вже відбуваються в Ірландії. Сюжет буде розповідати про протистояння людей і Білих Ходоків.
Сценарій Мартін пише у співпраці з Джейн Голдман.
Він зазначив, що в приквелі точно будуть Старкі, «тому що вони походять від Перших людей». При цьому не буде драконів і, найімовірніше, Ланністерів.
Провідні ролі в приквелі дісталися Наомі Уотс, Наомі Екі, Деніз Гоф.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»