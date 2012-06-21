Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко та президент французької компанії Beten Ingenierie Жан Рош підписали договір про наміри реалізації проекту з поліпшення водопостачання приморського міста.
Отож завдяки налагодженим зв’язкам з партнерами із Франції у Маріуполі розпочалися суттєві зміни стосовно вирішення низки проблем, серед яких і забезпечення місцевих жителів якісною питною водою. Причому подібні зрушення, на думка керівника міста, мають всі підстави зватися, як «ефект французького дива».
«За короткий проміжок часу Маріуполь отримав рекордне фінансування. Ми комплексно почали підходити до формування міста нових можливостей. Ключова роль на цьому шляху – вирішення проблеми водопостачання. Пройдена експертиза посприяла отриманню фінансового ресурсу. А це пряма гарантія того, що в найближчі роки жителі нашого міста отримають якісну воду», – каже мер міста.
Згадані зміни почалися ще на початку року, коли уряд України та уряд Французької Республіки підписали угоду про офіційну підтримку проекту щодо забезпечення питною водою Маріуполя. Угодою передбачено виділення урядом Франції 64 мільйонів євро на підтримку інвестиційної програми за участі Маріупольської міської ради.
У рамках реалізації задуманого відбудеться повне перезавантаження тутешнього «Міськводоканалу», який стане виробником питної води. На першому етапі втілення у життя глобального проекту партнери вже приступили до вивчення джерел водопостачання, розробки техніко-економічного обґрунтування всього процесу та програми оптимізації і зниження втрат води у мережах.
«Для реалізації проекту потрібен час, щоб провести серйозний аналіз. Виходячи з нього, будемо дивитися, в якому напряму рухатися відповідно до європейських норм. І далі зможемо дати надію Маріуполю, що через кілька років його мешканці зможуть відкрити вдома кран і отримати якісну воду», – переконана Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, участь якої у цьому проекті важко недооцінити.